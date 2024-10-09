Okan Buruk'un tepkisinin nedeni belli oldu! Şikayet etmişler

Tecrübeli hoca, Alanya galibiyeti sonrası, "Eleştiriler umurumda değil. Beni etkilemiyor. Ben başa geçtiğimde takım 13. sıradaydı. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu. Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var! Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandım. Hedefleri biz büyüttük" ifadelerini kullanmıştı.