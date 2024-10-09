Okan Buruk'un tepkisinin nedeni belli oldu! Şikayet etmişler

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Alanyaspor maçı sonrası basın toplantısında, "Eleştiriler umurumda değil. Beni etkilemiyor." sözleriyle kime imada bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son dönemde gergin tavırları ile dikkat çekiyor.
Tecrübeli hocanın basın toplantılarında yaptığı açıklamalar ve verdiği tepkilerin medya ile taraftara yönelik olduğu zannediliyordu. Ancak işin aslı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan iddialara göre yönetimden iki isim, Young Boys ve Rigas maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'le görüşerek teknik kararları eleştirdi ve "Okan hocadan olmayacak" dedi.
Bu görüşme kısa süre sonra Okan Buruk'un kulağına gitti.
Tecrübeli hoca, Alanya galibiyeti sonrası, "Eleştiriler umurumda değil. Beni etkilemiyor. Ben başa geçtiğimde takım 13. sıradaydı. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu. Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var! Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandım. Hedefleri biz büyüttük" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerin direkt iki yöneticiye yönelik olduğu belirlendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulüp üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Okan Buruk için açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Okan hoca benimle geldi benimle gider. Kesinlikle hocadan yana bir memnuniyetsizliğimiz yok. Hocanın yerine teknik direktör aramıyoruz. Sonuna kadar Okan Buruk'un arkasındayız" dedi.
Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübe yönelik ifadeler kullanan Acun Ilıcalı için de yazılı bir açıklama yaparak, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu zihniyetin her zaman karşısında olacağız" dedi.