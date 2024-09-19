Olay İrfan Can Kahveci iddiası! Mourinho'nun az süre verme nedeni belli oldu

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun İrfan Can Kahveci kararı eleştiriliyordu. Portekizli çalıştırıcının, milli futbolcuya az süre vermesiyle ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler ezeli rakibini mağlup ederek zirvenin sahibi olmak istiyor.
Bir yandan derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan İrfan Can Kahveci krizi yaşanıyor.
Şampiyonluğun kıl payı kaybedildiği geçen sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle kulübeye hapsoldu.
Portekizli teknik adamın kanatlarda Tadic ve Saint Maximin'i tercih etmesi sonrası ligde 4 maçta sadece 166 dakika forma giyebilen milli futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can bir süredir yönetimle yeni sözleşme görüşmesi yapıyordu.
Takvim'de yer alan habere göre, yıldız futbolcunun kendisine son teklif edilen maaşı az bulduğu ve bu nedenle imza atmak istemediği belirtiliyor.
Mourinho'nun da sezon sonunda serbest kalacak olan İrfan Can Kahveci'ye bu nedenle az süre verdiği öne sürülüyor.
İddialara göre İrfan Can yeni sözleşmeyi imzalarsa takımdaki süreleri de artacak.
İrfan Can bu sezon 8 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro.