Olaylı Göztepe - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 2. hafta maçlarında yaşanan olayların ardından cezaları açıkladı.
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları açıklandı.
PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;
Fenerbahçe maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Göztepe'ye iki maç saha kapama cezası verildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 504 bin tl para cezası.
Ali Koç'u arkadan ittirerek yere düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Burak Kızılhan'a ise 336 Bin TL para cezası verildi.