|
Spor

Olaylı Göztepe - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı!

20:19 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:59 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 2. hafta maçlarında yaşanan olayların ardından cezaları açıkladı.

1/ 6

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları açıklandı.

2/ 6

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;

3/ 6

Fenerbahçe maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Göztepe'ye iki maç saha kapama cezası verildi.

4/ 6

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 504 bin tl para cezası.

5/ 6

Ali Koç'u arkadan ittirerek yere düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

6/ 6

Burak Kızılhan'a ise 336 Bin TL para cezası verildi.

#PFDK
#Göztepe
#Fenerbahçe
44 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı! 2024 önlisans KPSS sınavı ne zaman?