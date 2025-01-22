Ole Gunnar Solskjaer Bilbao galibiyetinin şifresini verdi

'Herkes savaşçı olduğunu biliyor'

"Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri."