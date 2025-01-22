Ole Gunnar Solskjaer Bilbao galibiyetinin şifresini verdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Norveçli teknik adam basın toplantısında soruları yanıtladı. İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları...
'İyi bir galibiyet aldık'
"Çok iyi başladık. Harika bir sonuç aldık. Oyuncularımız birbiri için savaştı. Taraftarla bağları kayda değer noktalardan biriydi. Beraber olduğumuzu gösterdik. Güçlü bir Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık."
'Takım oyununun önemini anlattım'
"Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım."
'Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz'
"3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz."
'Herkes savaşçı olduğunu biliyor'
"Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri."
'Defansta kompakt oynamayı ve hızlı oynamayı istedim'
"Öz güven üzerine çok fazla konuştuk. Futbol, iyi hissetmekle ilgili bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse, siz de iyi hissedersiniz. Kalitemizin olduğunu zaten biliyorum. Harika bir taraftar olduğunu da söyleyebilirim bugün. Defansta kompakt oynamayı ve hızlı oynamayı istedim. Hücum oyuncularımız da heyecan verici oynadılar. Arka dörtlü de çok iyiydi. İstediklerimizi yaptılar. Herkes benim istediğimi sahaya yansıttı. Takım olarak oynamayı gösterdiler."
'Vakit geçirdik oyuncularla'
"Beraber çok konuştuk, vakit geçirdik oyuncularla. Onlara takım çalışmasının ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Hepsi iyi oyuncular. Ben onlara akıllı ve savaşan bir oyunun nasıl olacağını anlattım ve bugün gösterdiler."
'Bunlar adım adım olacak'
"Maçları, oyunu domine etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha çok çalışan ve hücumda daha etkili bir takım için çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. İlk adımı attık. Devamı gelecek. Antalyaspor maçı var, o da iyi bir mücadele bizim için. Ligi daha iyi tanımayı da sabırsızlıkla bekliyorum."
'Atmosfer inanılmazdı'
"Beşiktaş'ın taraftarı, adil şekilde oynayarak kazanan bir takım görmek istiyor. Şerefiyle, onuruyla oynayan ve böyle kazanan bir takım istiyorlar. Bu bağ, böyle devam etmeli. Atmosfer inanılmazdı. İngiltere'de gördüğümüz ışık şovu vardı. İnanılmaz, harika bir atmosfer vardı bugün."