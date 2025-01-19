Ole Gunnar Solskjaer imzayı atıyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü son olarak Manchester United'da görev yapan Ole Gunnar Solskjaer oldu. Siyah-beyazlı kulüp, 1,5+1 yıllık anlaştığı 51 yaşındaki çalıştırıcı için Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenliyor. Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı imza törenindeki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Serdal Adalı: "Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç, Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez."
Serdal Adalı: "Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskısı yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. eski takımından ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır."
Serdal Adalı: "Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz."
Serdal Adalı: "Herkesi umutlarını tazelemeye ve bu birlikteliğe davet ediyorum. Saha içi ve dışında, takımımız son ana kadar desteklemelerini istiyorum. Oyuncularımız hata da yapacak ama bizim en büyük gücümüz taraftar. Her durumda takıma destek olalım. Hocamız ve teknik ekibe hayırlı olmasını diliyorum."
Ole Gunnar Solskjaer: "Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum."
Ole Gunnar Solskjaer: "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim."
Ole Gunnar Solskjaer: "Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız ve doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir."
Ole Gunnar Solskjaer: "Şu ana kadar herkes beni çok sıcak karşıladı. İstanbul'da ilk günlerim harika geçti. Şimdi işe başlayacağız. Aslında yanlış söyledim, daha önce çok fazla Beşiktaş için çalıştım ve raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışmalara başlayacağım."
Ole Gunnar Solskjaer: "Norveçliler olarak çok çalışan, mütevazı insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle, biliyorum. Kızım 3 Mart 2013 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Çok çalışmak lazım, yetenek de gerekli. 1,5 sene mutlu olursak, 1 sene daha opsiyon var."
Ole Gunnar Solskjaer: "Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok. Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var."
Ole Gunnar Solskjaer: "Transfer kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Sadece benim ve başkanın kararıyla transfer olmayacak."
Ole Gunnar Solskjaer: "Yardımcım Erling Moe ve ben, Molde'de uzun süre görev yaptık. İyi arkadaşız, 6 sene Molde'de teknik direktörlük yaptı. O da meydan okumaya hazırdı. Biz birbirimizi iyi duruma getirdik. Kendisine projeyi anlattım. Benim Manchester United'da, onun Molde'de doğru yaptığı işleri yapabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Bu göreve hazır."
Ole Gunnar Solskjaer: "Daha önce görüştük ama bu kez bakan ve yönetimin projesi, doğru şeyler hissetmemi sağladı. Kalp atışınızın yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başka teklifler de aldım, Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum."