Olimpiyatlarda büyük skandal: LGBT'li sporcunun yarışmasına izin verdiler!

2024 Paris Olimpiyatarı’nda boks branşında skandal bir olay yaşandı. Kadınlar Velter Sıklet son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli boksör Imane Khelif ile karşı karşıya geldi. Carini, maçın 46. saniyesinde haksız rekabet sonrası mücadeleden çekilmek zorunda kaldı. Detaylar haberimizde.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın boks branşında Kadınlar Velter Sıklet son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini, son 16 turunda Cezayirli boksör Imane Khelif ile karşılaştı.
İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.
Cezayirli boksörün çeyrek finale çıkmasının ardından rakibinin elini sıkmayan İtalyan boksör, gözyaşlarına hakim olamadı.
TRT Spor'da yer alan bilgilere göre; maçı kazanan Khelif'inin cinsiyet uygunluğu testini geçip geçemediğine dair tartışmaların olduğu belirtildi.
Haberde, Türk ve İtalyan yetkililerin dahil olmak üzere Imane Khelif'inin kadınlar branşında yarışmasına karşı çıkanların olduğu ifade edildi.
Mirror'da yer alan habere göre Khelif, geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda testosteron testinde başarısız oldu ancak Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda yarışmasına izin verildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cezayir Olimpiyat Komitesi, "Kişiliğine ve onuruna yönelik bu tür saldırılar, özellikle Olimpiyatlarda kariyerinin zirvesine hazırlanırken, son derece haksızdır.
COA şampiyonumuzu korumak için gerekli tüm önlemleri aldı" dedi.
Busenaz Sürmeneli ile karşılaşabilir
Öte yandan Khelif'inin çeyrek finali geçmesi durumunda yarı finalde olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli ile karşılaşma durumu var.
Mili boksörümüz de çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak.