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Onuachu Liverpoollu futbolculara zor anlar yaşattı (VİDEO)

Onuachu Liverpoollu futbolculara zor anlar yaşattı (VİDEO)

18:4024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Southampton forması giyen eski Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, Liverpool maçında sergilediği performansla karşılaşmaya damga vurdu. Nijeryalı oyuncu, bir pozisyondaki şık çalımlarıyla Liverpoollu futbolculara zor anlar yaşattı. Onuachu'nun şov yaptığı sekansa haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Southampton sahasında Liverpool'u konuk etti.

Southampton forması giyen eski Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, karşılaşmaya damga vurdu.

Nijeryalı, bir pozisyonda şık çalımlarıyla Liverpoollu futbolculara zor anlar yaşattı.

O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

#Southampton
#Paul Onuachu
#Liverpool

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