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Spor

Oosterwolde için teklif yükselttiler: Fenerbahçe kararını verdi

11:35 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:09 - 24/07/2024 Çarşamba
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Yeni sezonun ilk resmi maçına İsviçre'de çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Takımın Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye gelen teklif 22 milyon euro'yu buldu ancak Fenerbahçe'nin beklentisi farklı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi son olarak İtalyan ekibi Napoli ve Fulham kadrosuna katmak istiyordu.









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İngiliz ekibi Fulham, 23 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı 18 milyon euro'luk teklifi 22 milyon euro'ya yükseltti ve Fenerbahçe'nin kararını vermesi için beklemeye geçti.









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Takvim'in haberine göre sarı-lacivetlilerin ise bu transfer için belirlediği rakam 30 milyon euro.







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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun rakamın daha da yükseltilmesi için İngiliz yetkililerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.





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Parma'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu özellikle geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettirmeyi başardı.





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Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başaran Hollandalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.


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F.Bahçeli futbolcunun bir başka talibi olan Napoli ise yaptığı 18 milyon euro'luk teklifte henüz bir güncelleme yapmadı.




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İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin 30 milyon euro'luk beklentisi sonrası geri adım attığı öğrenildi.

#Jayden Oosterwolde
#Fenerbahçe
#Transfer
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