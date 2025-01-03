Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osayi’nin kararı bekleniyor: Fenerbahçe'nin son teklifi ortaya çıktı

Osayi’nin kararı bekleniyor: Fenerbahçe'nin son teklifi ortaya çıktı

Ömer Çelikbaşlı
09:183/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi Samuel'e teklifini yineledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun ara transfer döneminin sonuna kadar kararını netleştirmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de durumu merak edilen isimlerin başında sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Osayi Samuel geliyor.

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşme uzatmak istediği ve yıllık ücretinde önemli bir iyileştirme yaparak yeni teklif sunduğu Nijeryalı oyuncudan bir türlü son cevabı alamadı.

Seneliği 2.1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilen 27 yaşındaki sağ bekten artık son kararını vermesi istendi.

Osayi-Samuel'i de takımda tutmak isteyen yönetimin, ara transfer dönemi sonuna kadar karar vermesini talep ettiği belirtildi.

İngiltere'den teklifler alan ve İngiltere'ye dönmek isteyen Osayi Samuel'in kafasının ise karışık olduğu kaydedildi.

Bu sezon 36 maçta süre alan Osayi, 2 asistle oynadı.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Osayi
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılında ödenecek SED kalemleri değişti! 65 yaş aylığı, engelli, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?