Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi Samuel'e teklifini yineledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun ara transfer döneminin sonuna kadar kararını netleştirmesini bekliyor.
Fenerbahçe'de durumu merak edilen isimlerin başında sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Osayi Samuel geliyor.
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşme uzatmak istediği ve yıllık ücretinde önemli bir iyileştirme yaparak yeni teklif sunduğu Nijeryalı oyuncudan bir türlü son cevabı alamadı.
Seneliği 2.1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilen 27 yaşındaki sağ bekten artık son kararını vermesi istendi.
Osayi-Samuel'i de takımda tutmak isteyen yönetimin, ara transfer dönemi sonuna kadar karar vermesini talep ettiği belirtildi.
İngiltere'den teklifler alan ve İngiltere'ye dönmek isteyen Osayi Samuel'in kafasının ise karışık olduğu kaydedildi.
Bu sezon 36 maçta süre alan Osayi, 2 asistle oynadı.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.