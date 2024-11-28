Osayi'nin Fenerbahçe'deki geleceği netleşti! Resmi açıklama yolda

Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Bright Osayi-Samuel'de son durum belli oldu.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Talisca için gün sayan sarı lacivertliler diğer yandan iç transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Kanarya'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Osayi'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; bu görüşmede sarı-lacivertlilerin Nijeryalı kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Osayi, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Nijeryalı sağ bekin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.