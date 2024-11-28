Osayi'nin Fenerbahçe'deki geleceği netleşti! Resmi açıklama yolda

Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Bright Osayi-Samuel'de son durum belli oldu.

1 /7 Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2 /7 Talisca için gün sayan sarı lacivertliler diğer yandan iç transfer görüşmelerini sürdürüyor.

3 /7 Kanarya'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

4 /7 Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Osayi'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

5 /7 Takvim'de yer alan habere göre; bu görüşmede sarı-lacivertlilerin Nijeryalı kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

6 /7 Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Osayi, gol veya asist katkısı sağlayamadı.