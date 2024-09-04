Osimhen Galatasaray formasını giydi! İşte ilk kare

Galatasaray, transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü Nijeryalı golcüyü kiralarken yıldız futbolcu yeni formasını ilk kez sırtına geçirdi.
Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcüyü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Başarılı futbolcu, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
Osimhen, yeni takımının formasını ilk kez sırtına geçirdi. Nijeryalı forvet, Galatasaray'da 45 numaralı formayı terletecek.
İşte o kare...