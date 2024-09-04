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Spor

Osimhen Galatasaray formasını giydi! İşte ilk kare

17:21 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:24 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray, transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü Nijeryalı golcüyü kiralarken yıldız futbolcu yeni formasını ilk kez sırtına geçirdi.

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Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i renklerine bağladı.



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Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcüyü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.








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Başarılı futbolcu, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.





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Osimhen, yeni takımının formasını ilk kez sırtına geçirdi. Nijeryalı forvet, Galatasaray'da 45 numaralı formayı terletecek.


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İşte o kare...

#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Transfer
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