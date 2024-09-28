Osimhen Kasımpaşa maçına devam edemedi: Oyundan alındı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen Kasımpaşa maçının 45. dakikasında arka adelesini tutarak kenara değişikliği yaptı. Sonrasında tekrar kendini deneyen Nijeryalı ilk yarıyı tamamlamıştı. 25 yaşındaki futbolcu maçın ikinci yarısında oyundan alındı. İşte Osimhen'in son durumu...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı Osimhen ve Icardi'nin golleriyle 3-1 önde tamamladı.
İlk yarının sonlarında arka adalesinde sertlik hisseden Victor Osimhen kenara değişiklik işareti yapmıştı.
Osimhen daha sonrası oyuna girerek kendini denedi ve ilk yarıyı tamamladı.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Nijeryalı Ağrıyı maç içinde tekrar hissetti. Bu sebeple riske edilmedi. İkinci yarıda oyundan alındı.