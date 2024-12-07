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Osimhen maça çıkmadan sakatlanıyordu

Osimhen maça çıkmadan sakatlanıyordu

18:207/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
DHA
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Nijeryalı yıldızın üzerine doğru devrildi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. 

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Nijeryalı yıldızın üzerine doğru devrildi. 

Son anda polisler bariyerin Osimhen’in ayağına düşmesini engelledi.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. 

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Sivas

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