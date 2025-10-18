Yeni Şafak
Osimhen'den büyük jest! Maçtan sonra bunu yaptı

14:2018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, milli takımda Benin'e karşı yaptığı hat-trick'in ardından anlamlı bir jeste imzasını attı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Benin maçı sonrası yaptığı hareket takdir topladı.

Nijerya, Dünya Kupası elemelerinde Benin'i konuk ettiği mücadeleyi 4-0 kazandı.

Karşılaşmada 3 gol atan Osimhen'den bir taraftara jest geldi.

Sarı-kırmızılıların golcü ismi, bu maçta giydiği kramponları bir taraftara hediye etti.

Osimhen'in bu hareketi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Taraftar Osimhen'in kramponlarıyla böyle poz verdi.

