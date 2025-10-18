Osimhen'den büyük jest! Maçtan sonra bunu yaptı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, milli takımda Benin'e karşı yaptığı hat-trick'in ardından anlamlı bir jeste imzasını attı.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Benin maçı sonrası yaptığı hareket takdir topladı.
Nijerya, Dünya Kupası elemelerinde Benin'i konuk ettiği mücadeleyi 4-0 kazandı.
Karşılaşmada 3 gol atan Osimhen'den bir taraftara jest geldi.
Sarı-kırmızılıların golcü ismi, bu maçta giydiği kramponları bir taraftara hediye etti.
Osimhen'in bu hareketi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Taraftar Osimhen'in kramponlarıyla böyle poz verdi.