Osimhen'den takım arkadaşına büyük övgü: Gördüğüm en iyi Türk oyunculardan biri

Takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz ile arasındaki bağa değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Barış Alper ile çok iyi ilişkimiz var. Benim bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var. Barış Alper, inanılmaz bir oyuncu. Kalitesiyle ve karakteriyle çok ileri seviye bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Antrenmanlarda da beraberiz. Benim topu nereye istediğimi ve onun neler yapabileceğini konuşuyoruz. Saha dışında da harika bir ilişkimiz var. Antalyaspor karşısında da maçın en iyisiydi. Bizim söylediğimiz gibi 'Canavar'dı. Ceza sahasından ceza sahasına bütün alanı katedebilen bir oyuncu. Hocaların da sevdiği tarzda bir oyuncu. Kendisi gördüğüm en iyi Türk oyunculardan. Yunus'tan da bahsetmem lazım. O da çok iyi oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.