Osimhen'den takım arkadaşına büyük övgü: Gördüğüm en iyi Türk oyunculardan biri

Antalyaspor maçında hat-trick yaparak Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından Barcelona iddiasına cevap verdi. 26 yaşındaki golcü ayrıca takım arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.
Victor Osimhen, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Amaçlarının 5. yıldızı takmak olduğunu belirten Osimhen, "Bunu başaracak çok fazla oyuncuya sahibiz. Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum ama en önemli hedefimiz 5. yıldızı takmak" diye konuştu.
Mücadelede kazandıkları penaltıyı Alvaro Morata'ya bırakmasına değinen Osimhen, "Morata, takım içerisindeki önemli bir figür. Geldiğinden beri bütün oyunculara destek oluyor ve deneyimlerini paylaşıyor. Akademi oyuncularıyla da çok vakit geçiriyor. Kendisiyle saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkimiz var. Golünü attı ve bundan dolayı mutluyum. 5. yıldızı takmamıza çok fazla katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kulüpte herkesin bir rolü olduğunu dile getiren Osimhen, "Başkanından teknik ekibine herkesin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Aşçımız da temizlikçimiz de kim hangi görevde olursa olsun çalışanlar oyunculara destek oluyor. Çok geç saatlerde bile bize yardımcı oluyorlar. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Sezon sonuna kadar buradayım"
Nijeryalı santrfor, kendisinin İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olacağı iddialarına ise şöyle cevap verdi:
"Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum."
Takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz ile arasındaki bağa değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Barış Alper ile çok iyi ilişkimiz var. Benim bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var. Barış Alper, inanılmaz bir oyuncu. Kalitesiyle ve karakteriyle çok ileri seviye bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Antrenmanlarda da beraberiz. Benim topu nereye istediğimi ve onun neler yapabileceğini konuşuyoruz. Saha dışında da harika bir ilişkimiz var. Antalyaspor karşısında da maçın en iyisiydi. Bizim söylediğimiz gibi 'Canavar'dı. Ceza sahasından ceza sahasına bütün alanı katedebilen bir oyuncu. Hocaların da sevdiği tarzda bir oyuncu. Kendisi gördüğüm en iyi Türk oyunculardan. Yunus'tan da bahsetmem lazım. O da çok iyi oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.