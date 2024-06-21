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Spor

Ozan Tufan Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma yakın

17:06 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:07 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

İngiliz ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın Süper Lig deviyle anlaşma sağladığı iddia edildi. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın adı transferde anılmaya devam ediyor.

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29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig deviyle anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Ozan Tufan yeni sezonda Süper Lig'de forma giyecek.

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Sezon iddialı şekilde girmek isteyen Trabzonspor, Ozan Tufan transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

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Bordo-mavililer, Hull City ile bonservis pazarlıklarında da önemli aşama kaydetti.

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Tufan'ın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro.

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Yerli statüsünde Abdullah Avcı'nın elini rahatlatacak olan Ozan Tufan, iki yıl sonra tekrardan Türkiye'ye dönmüş olacak.


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İngiliz ekibiyle bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.


#Ozan Tufan
#Trabzonspor
#Transfer
#Süper Lig
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