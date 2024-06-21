Ozan Tufan Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma yakın

İngiliz ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın Süper Lig deviyle anlaşma sağladığı iddia edildi. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın adı transferde anılmaya devam ediyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig deviyle anlaşma sağladığı iddia edildi.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Ozan Tufan yeni sezonda Süper Lig'de forma giyecek.
Sezon iddialı şekilde girmek isteyen Trabzonspor, Ozan Tufan transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.
Bordo-mavililer, Hull City ile bonservis pazarlıklarında da önemli aşama kaydetti.
Tufan'ın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro.
Yerli statüsünde Abdullah Avcı'nın elini rahatlatacak olan Ozan Tufan, iki yıl sonra tekrardan Türkiye'ye dönmüş olacak.
İngiliz ekibiyle bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.