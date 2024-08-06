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Spor

Paris Olimpiyatları’nda tarihe geçen an: ABD’li sporcular önünde eğildi!

09:59 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 10:02 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar yer aleti kategorisinde tarihe geçen anlar yaşandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar yer aleti kategorisinde Brezilyalı Rebeca Andrade, altın madalya elde etti.


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Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar yer aleti finalleri yapıldı.


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Brezilyalı Rebeca Andrade 14.166 puanla altın madalya elde ederken, ABD'li Simone Biles 14.133 puanla gümüş, bir diğer ABD'li Jordan Chiles 13.766 puanla bronz madalya kazandı.


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Madalya töreninde ABD'li cimnastikçiler Simone Biles ve Jordan Chiles, altın madalya kazanan Rebeca Andrade'ye eğilerek saygı gösterisinde bulundu.

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Paris 2024'te artistik cimnastik branşı sona erdi.



#2024 Paris Olimpiyatları
#Rebeca Andrade
#Simone Biles
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