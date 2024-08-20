Perez ile Ancelotti arasında Arda Güler gerilimi: 'Hatamı kabul ediyorum'

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezonun ilk maçında Mallorca karşısında yaşanan puan kaybının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile dönüş uçağında görüşme gerçekleştirdi. İspanyol basınına göre; Perez, Ancelotti'nin kadro tercihleri hakkında şikayetlerini dile getirdi. İşte detaylar...
LaLiga ilk hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede milli oyuncu Arda Güler, maçın 88.dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
İlk maçtan yaşanan puan kaybı ve Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri başkan Florentino Perez'i harekete geçirdi.
İspanya basınından Defence Central'ın haberine göre; Perez, dönüş uçağında Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi.
Ancelotti'nin yapılan görüşmede, "Oyuncuları oyuna çok geç aldığımın farkındayım. Hatamı kabul ediyorum." dediği öğrenildi.
Haberin devamında bir sonraki hafta oynanacak olan Valladolid maçında Arda Güler ve Brahim Diaz gibi oyuncuların daha fazla süre alacağı aktarıldı.
Tecrübeli çalıştırıcının Mallorca maçı sonrası Arda Güler ile özel bir görüşme yaparak özür dilediği iddia edilmişti.