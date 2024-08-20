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Spor

Perez ile Ancelotti arasında Arda Güler gerilimi: 'Hatamı kabul ediyorum'

13:52 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:30 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezonun ilk maçında Mallorca karşısında yaşanan puan kaybının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile dönüş uçağında görüşme gerçekleştirdi. İspanyol basınına göre; Perez, Ancelotti'nin kadro tercihleri hakkında şikayetlerini dile getirdi. İşte detaylar...

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LaLiga ilk hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

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Mücadelede milli oyuncu Arda Güler, maçın 88.dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

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İlk maçtan yaşanan puan kaybı ve Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri başkan Florentino Perez'i harekete geçirdi.

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İspanya basınından Defence Central'ın haberine göre; Perez, dönüş uçağında Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi.

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Ancelotti'nin yapılan görüşmede, "Oyuncuları oyuna çok geç aldığımın farkındayım. Hatamı kabul ediyorum." dediği öğrenildi.

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Haberin devamında bir sonraki hafta oynanacak olan Valladolid maçında Arda Güler ve Brahim Diaz gibi oyuncuların daha fazla süre alacağı aktarıldı.


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Tecrübeli çalıştırıcının Mallorca maçı sonrası Arda Güler ile özel bir görüşme yaparak özür dilediği iddia edilmişti.

#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Arda Güler
#Real Valladolid
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