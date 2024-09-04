Performansı Mourinho'yu memnun etti! Forması garanti

Süper Lig'de 4 maç sonunda 10 puan toplayan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'inde istikrarı sağlarken o isme sakatlık olmadığı sürece forma verecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü, bu sezon oynanan 8 maçın 7'sinde stoper ikilisinden biri oldu.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de olduğu lig maçlarında kalesinde sadece iki gol gördü.
NTV Spor'da yer alan habere göre Mourinho, deneyimli savunmacıyı komple bir stoper olarak görüyoru ve sakat ya da cezalı olmadığı takdirde Çağlar Söyüncü'den formayı almayı düşünmüyor.
Öte yandan Çağlar Söyüncü'nün Djiku ile yakaladığı uyum da Portekizli hocanın yüzünü güldürüyor.
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.