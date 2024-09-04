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Spor

Performansı Mourinho'yu memnun etti! Forması garanti

12:53 - 4/09/2024 الأربعاء
Güncelleme: 13:08 - 4/09/2024 الأربعاء
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Süper Lig'de 4 maç sonunda 10 puan toplayan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'inde istikrarı sağlarken o isme sakatlık olmadığı sürece forma verecek. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü, bu sezon oynanan 8 maçın 7'sinde stoper ikilisinden biri oldu.





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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de olduğu lig maçlarında kalesinde sadece iki gol gördü.




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NTV Spor'da yer alan habere göre Mourinho, deneyimli savunmacıyı komple bir stoper olarak görüyoru ve sakat ya da cezalı olmadığı takdirde Çağlar Söyüncü'den formayı almayı düşünmüyor.


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Öte yandan Çağlar Söyüncü'nün Djiku ile yakaladığı uyum da Portekizli hocanın yüzünü güldürüyor.





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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

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28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Jose Mourinho
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