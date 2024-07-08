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Spor

Performansları tam not aldı: İşte Mourinho'nun kare ası

11:17 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:19 - 8/07/2024 Pazartesi

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, hazırlık kampında 4 ismin performansından memnun kaldı ve takımdan ayrılmamaları yönünde rapor verdi.

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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.

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Sezonu 22 Haziran'da açan ve ilk hazırlık kampını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti.

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Düzce'deki hazırlık maçında Petrolul'u 2-1 geçen sarı-lacivertliler, Graz'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ise Admira Wacker'le 1-1 berabere kaldı.

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Takımı bu karşılaşmalarda daha iyi gözlemleyen Jose Mourinho, bazı oyuncuların performansından memnun kalırken, bazılarına ise eksi yazdı.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre Wacker karşısında özellikle Djiku, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Fred ortaya koydukları oyunla Portekizli teknik adamın gözüne girdi.

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61 yaşındaki çalıştırıcının dört ismi, gelecek sezon takımda tutmak istediği vurgulandı.

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21 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık geçirmişti.

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26 yaşındaki Emre Mor ise geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Emre Mor
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