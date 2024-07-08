Performansları tam not aldı: İşte Mourinho'nun kare ası

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, hazırlık kampında 4 ismin performansından memnun kaldı ve takımdan ayrılmamaları yönünde rapor verdi.
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.
Sezonu 22 Haziran'da açan ve ilk hazırlık kampını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti.
Düzce'deki hazırlık maçında Petrolul'u 2-1 geçen sarı-lacivertliler, Graz'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ise Admira Wacker'le 1-1 berabere kaldı.
Takımı bu karşılaşmalarda daha iyi gözlemleyen Jose Mourinho, bazı oyuncuların performansından memnun kalırken, bazılarına ise eksi yazdı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Wacker karşısında özellikle Djiku, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Fred ortaya koydukları oyunla Portekizli teknik adamın gözüne girdi.
61 yaşındaki çalıştırıcının dört ismi, gelecek sezon takımda tutmak istediği vurgulandı.
21 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık geçirmişti.
26 yaşındaki Emre Mor ise geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.