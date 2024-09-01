Portekiz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş, eksik bölgesine bir takviye daha yapmak üzere. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Portekizli yıldız orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

1 / 6 Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda yönetim harekete geçti.



2 / 6 Portekiz basınından A Bola tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

3 / 6 Beşiktaş, uzun yıllardır Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşma sağladı.

4 / 6 Joao Mario, siyah-beyazlıların yapmış olduğı teklifi kabul etti.

5 / 6 Beşiktaş, Benfica ile görüşmelere başladı. Portekiz devi, 31 yaşındaki orta saha için 3-5M€ bonservis bedeli istiyor.