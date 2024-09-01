Spor

Portekiz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu

22:16 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 23:01 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş, eksik bölgesine bir takviye daha yapmak üzere. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Portekizli yıldız orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda yönetim harekete geçti.


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Portekiz basınından A Bola tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş, uzun yıllardır Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşma sağladı.

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Joao Mario, siyah-beyazlıların yapmış olduğı teklifi kabul etti.

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Beşiktaş, Benfica ile görüşmelere başladı. Portekiz devi, 31 yaşındaki orta saha için 3-5M€ bonservis bedeli istiyor. 

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Mario'nun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Geçtiğimiz sezon toplamda 51 maça çıkarken 9 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

#Beşiktaş
#Joao Mario
#Transfer
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