Portekiz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş, eksik bölgesine bir takviye daha yapmak üzere. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Portekizli yıldız orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda yönetim harekete geçti.
Portekiz basınından A Bola tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş, uzun yıllardır Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşma sağladı.
Joao Mario, siyah-beyazlıların yapmış olduğı teklifi kabul etti.
Beşiktaş, Benfica ile görüşmelere başladı. Portekiz devi, 31 yaşındaki orta saha için 3-5M€ bonservis bedeli istiyor.
Mario'nun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Geçtiğimiz sezon toplamda 51 maça çıkarken 9 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.