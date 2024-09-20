Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü manşetlere taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Benfica deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi maçı 2-1 kazanırken goller Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi. Portekiz basını, milli futbolcuların performanslarını ön plana çıkardı. İşte detaylar...
Benfica deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken, galibiyeti getiren gollerin Türk futbolculardan gelmesi yankı uyandırdı.
Milliyet'te yer alan habere göre Portekiz basını maç haberlerinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü öne çıkardı.
Zerozero internet sitesindeki haberde 'Türklerin zamanı' başlığı kullanıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Sezona en iyi şekilde başlayan Orkun Kökçü yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyor. İkili mücadelelerde çok güçlü olduğunu kanıtladı ve direkt serbest vuruşla harika bir gol atarak da başrol oynadı. Aktürkoğlu ise ligdeki harika başlangıcın ardından Şampiyonlar Ligi'ne de 'merhaba' dedi."
Mais Futebol'da gollerin Türk futbolculardan gelmesine vurgu yapıldı ve şöyle denildi:
"2024-25 model Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor. Doğu Avrupa'dan başlayıp Orta Doğu ve Batı Asya'yı öpen uzak bir ülke olan Türkiye, Avrupa'nın en batılılaşmış kulüplerinden birine iki büyük figürünü verdi. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun isimlerinde kullanılan bazı harfler bizim klavyemizde bile yok ama sahada herkes birbirini anlıyor."
O Jogo gazetesi Orkun Kökçü-Kerem Aktürkoğlu birlikteliğinin faydalarına odaklandı.
Bu ikilinin ligdeki Santa Clara maçında birbirine gol attırdığı hatırlatılarak, bu kez takımın iki golüne de imza attıkları ifade edilerek 'Aktürkoğlu ve Kökçü ortaklığı genişletiyor' ifadesi kullanıldı.
Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı değerlendirmede performansından ve galibiyetten çok mutlu olduğunu belirterek "Adım Kerem, lakabım Harry Potter. Mutluyum, galibiyeti hak ettik. Üç puanla başlamak önemli. Herkes tarafından iyi karşılandım ve bu yüzden oynarken kendimi rahat hissediyorum. Sahada kalitemi gösterdiğim için çok mutluyum" dedi.