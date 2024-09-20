Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü manşetlere taşıdı

"2024-25 model Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor. Doğu Avrupa'dan başlayıp Orta Doğu ve Batı Asya'yı öpen uzak bir ülke olan Türkiye, Avrupa'nın en batılılaşmış kulüplerinden birine iki büyük figürünü verdi. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun isimlerinde kullanılan bazı harfler bizim klavyemizde bile yok ama sahada herkes birbirini anlıyor."







