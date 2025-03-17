Portekiz’de Orkun ve Kerem fırtınası: Baklava benzetmesi dikkat çekti

A Bola Gazetesi, Orkun Kökçü'yü "maçın adamı" seçerken milli futbolcu için "30. dakikada 25 metreden, Osmanlı'nın en tatlı lezzeti 'baklava'yı andıran, kusursuz bir teknikle şapkadan tavşan çıkardı. Sadece bununla kalmadı, topu geri almaktan hiç kaçınmadan, bayrağı devralıp orkestrayı yönetmeyi başardı. Golün yanı sıra, Benfica'nın hücum hattını açan ve Rio Ave'nin işini zorlaştıran, akıllarda kalan çok sayıda teknik kalitede pası da vardı." ifadelerini kullandı.