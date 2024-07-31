Premier Lig devi çıldırdı: Arda Güler’e 80 milyon euro!

Real Madrid formasıyla geçen sezon attığı gollerle ve oynadığı futbolla dev kulüpleri peşine takan milli sporcu Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip çıktı. Real Madrid’in transfer etmek istemediği genç yıldız için son kararı Carlo Ancelotti verecek. Detaylar haberimizde.
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; aracı bir kişi, Real Madrid'in Arda Güler için isteyeceği rakamı öğrenmek için ilk elden Real Madrid yönetimiyle görüştü.
Bu aracı kişi, soruşturmayı yapan kulübün Newcastle United olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyeceğini dile getirdi.
Haberde, ayrıca bu kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, yarın satılır" ifadesini kullandığı belirtildi.
Ancak başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin böyle bir satışa sıcak bakmadığı ve Arda'nın kulübün geleceği için önemli bir değer olarak görüldüğü belirtildi.
Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.
Arda Güler
Arda Güler
Arda Güler