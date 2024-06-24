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Spor

Premier Lig ekibi Barış Alper Yılmaz'ı istiyor

Umut Yılmaz
09:59 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:02 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın son iki sezondur Süper Lig'de yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'a, İngiltere Premier Lig'de talip çıktı. İşte detaylar...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı.

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İngiliz basınından Telegraph'ta çıkan habere göre; Brighton'un yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler, sarı-kırmızılı oyuncunun transfer edilmesini istedi.


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3-4-3 dizilişini benimseyen ve çok yönlü oyunculara ihtiyaç duyan Hürzeler'in birçok bölgede forma giyebilmesi sebebiyle Barış Alper Yılmaz'ı istediği duyuruldu.

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BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR


Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forvet, sağ kanat, sol kanat, sağ bek ve sol bek olarak 5 farklı mevkide forma giyen Barış Alper, şampiyonluğun en kritik oyuncularından birisi oldu.

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Sarı-kırmızılılar, takım içerisinde 'joker' görevi gören genç futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

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Teknik direktör Okan Buruk da Barış Alper'in bir sezon daha kalmasını istiyor.

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ASTRONOMİK TEKLİF


Yeni transferler için kaynak arayan Galatasaray, Barış Alper'in ayrılığına ancak astronomik bir teklif gelirse onay vermeyi planlıyor.

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17 milyon euro piyasa değeri bulunan genç oyuncu için 20 milyon euro'nun üzerinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#İngiltere Premier Lig
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