Premier Lig ekibi Barış Alper Yılmaz'ı istiyor

Galatasaray'ın son iki sezondur Süper Lig'de yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'a, İngiltere Premier Lig'de talip çıktı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı.
İngiliz basınından Telegraph'ta çıkan habere göre; Brighton'un yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler, sarı-kırmızılı oyuncunun transfer edilmesini istedi.
3-4-3 dizilişini benimseyen ve çok yönlü oyunculara ihtiyaç duyan Hürzeler'in birçok bölgede forma giyebilmesi sebebiyle Barış Alper Yılmaz'ı istediği duyuruldu.
BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forvet, sağ kanat, sol kanat, sağ bek ve sol bek olarak 5 farklı mevkide forma giyen Barış Alper, şampiyonluğun en kritik oyuncularından birisi oldu.
Sarı-kırmızılılar, takım içerisinde 'joker' görevi gören genç futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.
Teknik direktör Okan Buruk da Barış Alper'in bir sezon daha kalmasını istiyor.
ASTRONOMİK TEKLİF
Yeni transferler için kaynak arayan Galatasaray, Barış Alper'in ayrılığına ancak astronomik bir teklif gelirse onay vermeyi planlıyor.
17 milyon euro piyasa değeri bulunan genç oyuncu için 20 milyon euro'nun üzerinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.