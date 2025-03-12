Premier Lig’den Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip: ‘İngiliz futboluna çok uygun’

Fenerbahçe’de sezona rüzgar gibi başlangıç yapan En-Nesyri için Premier Lig’den sürpriz talip çıktı. Faslı golcüyü transfer etmek için İngiliz ekibi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin şartların oluşması halinde oyuncuyu satmaya hazır olduğu öğrenildi. Detaylar haberimizde.
Sezon başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerininin dikkatini çekiyor. Şimdi ise flaş bir ekibin Faslı yıldıza talip olduğu belirtildi.
Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Ayrıca haberde, yıldız golcünün asıl hedefinin İngiltere Premier Lig'i olduğu belirtildi. En-Nesyri'nin güçlü ve hava toplarındaki hakimiyetine vurgu yapan Fichajes, kendisinin İngiliz futboluna uygun bir golcü olduğunu vurguladı.
Haberde, Fenerbahçe'nin ise yüksek bonservis haricinde bir teklife yanaşmayacağı belirtilirken, Faslı yıldızın rekabetçi bir liglerde oynaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırdığı yazıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan ve bu müsabakalarda 26 gol atan En-Neyri, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.