Premier Lig’den Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip: ‘İngiliz futboluna çok uygun’

Ayrıca haberde, yıldız golcünün asıl hedefinin İngiltere Premier Lig'i olduğu belirtildi. En-Nesyri'nin güçlü ve hava toplarındaki hakimiyetine vurgu yapan Fichajes, kendisinin İngiliz futboluna uygun bir golcü olduğunu vurguladı.



