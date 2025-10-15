Yeni Şafak
Premier Lig’in devinden milli yıldıza reddedilmeyecek teklif: Senelik 10 milyon euro!

15:16 15/10/2025, Çarşamba
Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçlarda gösterdiği performans ve gollerle takımı sırtlayan milli yıldıza Premier Lig’den dev talip çıktı. İddiaya göre İngiliz ekibinin oyuncuya yıllık 10 milyon euro maaş teklifinde bulunacağı bildirildi. İşte detaylar.

Gürcistan maçında attığı şık golle bizi galibiyete taşıyan isimlerden birisi olan Kenan Yıldız hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.


Çizme basınından Tuttosport'un haberine göre; İngiltere Premier League devi Chelsea, kadrosunu milli yıldızımız ile güçlendirmek istiyor.


Maviler'in 20 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu için senelik 10 milyon Euro net maaş ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.


Ayrıca Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanmasının, diğer büyük takımlar için avantaj olarak görüldüğü aktarıldı.


A Milli Takım forması altında gollerini sıralayan Kenan, Juventus'un da hücum yükünü çekiyor.


2025/26 sezonunda Çizme ekibi ile tüm kulvarlarda 12 maça çıkan yetenekli futbolcu, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

#Milli Takım
#Juventus
#Kenan Yıldız
#Premier Lig
#Chelsea
