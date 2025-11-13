Rafa Silva ve Serdal Adalı görüşmesi için flaş iddia: Futbolu bırakıyor mu?

Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği konuşulan yıldız oyuncu Rafa Silva hakkında tarihi bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Portekizli, Başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakma düşüncesini iletti.
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın son dönemdeki formsuzluğu ve mutsuzluğu tartışılırken, şimdi de çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın futbolu bırakmayı düşündüğü ileri sürüldü. Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre 32 yaşındaki oyuncu, başkan Serdal Adalı'ya bu niyetini açıkça belirtti. İşte o iddianın ayrıntıları...
Fenerbahçe derbisi öncesi Adalı ile görüşen Rafa Silva, futbola devam etmek istemediğini ve bırakmayı düşündüğünü ifade etti. Başkan Adalı ise "Bu derbide benim için oyna" diyerek onu ikna etmeyi başardı.
Adalı'yı kırmayan Rafa'nın, kısa süre içinde başkanla yeniden masaya oturacağı belirtiliyor. Mutsuz olduğunu ve gerekirse kariyerini noktalayacağını vurgulayan yıldız için süreç yakında netlik kazanacak.
Öte yandan Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in Rafa Silva'yı görüşmeye çağırdığı ancak Portekizli oyuncunun bunu reddettiği iddia edildi. Ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın devreye girdiği ve Rafa ile konuşmayı önerdiği, fakat yıldızın "Hocama saygım sonsuz ama kararımı verdim, pek değişmez" diyerek kabul etmediği öne sürüldü.
Bu gelişmeler üzerine Başkan Serdal Adalı, Rafa Silva ile son bir görüşme daha yapacak ve durumu kesinleştirecek. Adalı'nın ikna çabası sonuç vermezse siyah-beyazlı yönetim hızlı bir karar alacak.
Bazı yöneticilerin ise Rafa'nın olası sözleşme feshi talebine karşı "Yeniden oynarsa ve başka kulüple anlaşırsa tazminat ödesin" şeklinde bir madde eklenmesi yönünde fikir birliğinde olduğu konuşuluyor.
Beşiktaş formasıyla 65 maçta 23 gol ve 16 asist üreten, taraftarın sevgilisi haline gelen Rafa Silva'nın sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek. Mutsuzluğunu dile getiren Portekizli yıldızın geleceği merakla bekleniyor.