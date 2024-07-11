Rafa Silva'dan ilginç milli takım sözleri

"Beşiktaş'a gelmeden önce Quaresma ile konuşmadım ama onu iyi tanıyorum. Harika bir oyuncu. Burada çok önemli işler yaptı. Ben de tabii ki en iyisini yapıp onun gibi etki bırakmak ve başarılar elde etmek için savaşacağım."