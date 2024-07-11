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Spor

Rafa Silva'dan ilginç milli takım sözleri

15:43 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Beşiktaş’ın yeni transferi Rafa Silva, Slovenya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı hakkındaki sözleri dikkati çekti. Rafa Silva'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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"Beşiktaş'a transferim hızlı ve kolay oldu. Beşiktaş bildiğim bir kulüptü. Benim düşüncemdeki her şeyi karşılayan bir kulüptü Beşiktaş ve buraya geldim."

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"Beşiktaş'a gelmeden önce Quaresma ile konuşmadım ama onu iyi tanıyorum. Harika bir oyuncu. Burada çok önemli işler yaptı. Ben de tabii ki en iyisini yapıp onun gibi etki bırakmak ve başarılar elde etmek için savaşacağım."

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"Benim kişisel hedeflerimi başarabileceğimden bir şüphem yok. Benim tek istediğim Beşiktaş'ın kupalar kazanması. Bireysel değil, kolektif olarak başarılar kazanmak istiyorum. Şu an odak noktam takımın başarılı olması. Bireysel rakamlar zaten kendiliğinden gelir."

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"Kariyerimde üç farklı pozisyonda oynadım. 10 numarada oynamayı daha çok seviyorum ama takım için nerede oynamam gerekirse oynarım. Bu konuda bir sıkıntı yok."

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"Van Bronckhorst ile konuşuyoruz. Şu an hocamızın fikirlerini takıma adapte etmek için çabalıyoruz. Hocamızın nasıl güçlü ve iyi oynayan takım olma hedefi varsa biz ona göre oynayacağız."

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"İlk kez başka bir ülkede oynuyorum. Buradaki herkes bana çok iyi davranıyor. Adaptasyonum çok kolay oldu. Benfica ve Portekiz hep hayatımda olacak. Ancak şu an tek önemli olan konu Beşiktaş."

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"Portekiz Milli Takımı'nda oynamamam konusundaki karar biraz bana bağlı, benle alakalı olan bir durum. Avrupa Şampiyonası'nı ise çok fazla takip etmedim. O yüzden fazla yorum yapamam."

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Portekiz Milli Takımı
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