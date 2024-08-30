Rakiplerimiz belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belirlenecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası, TSİ 14.00'te Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli olacak.
36 takımın yer aldığı, lig usulü oynanacak yeni formatta, 8 maç sonunda ilk 8 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.
9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme usulü oynayacakları maçlarla, son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.
Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar organizasyona veda edecek.
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.