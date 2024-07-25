Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. Galibiyeti getiren golleri dakika 5' Berkay Özcan, 13' Davinson, 29', 49' Figueiredo(2), 43' Kemen ve 71' Piatek kaydetti. Başakşehir - La Fiorita maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Başakşehir sahadan 6-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı.
Galibiyeti getiren golleri dakika 5' Berkay Özcan, 13' Davinson, 29', 49' Figueiredo (2), 43' Kemen ve 71' Piatek kaydetti.
La Fioirata'nın tek golünü 58. dakikada Greco kaydetti.
Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'da oynanacak.