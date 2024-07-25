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Spor

Başakşehir Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda La Fiorita'yı farklı mağlup etti |ÖZET

22:34 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:37 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. Galibiyeti getiren golleri dakika 5' Berkay Özcan, 13' Davinson, 29', 49' Figueiredo(2), 43' Kemen ve 71' Piatek kaydetti. Başakşehir - La Fiorita maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Başakşehir sahadan 6-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

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Galibiyeti getiren golleri dakika 5' Berkay Özcan, 13' Davinson, 29', 49' Figueiredo (2), 43' Kemen ve 71' Piatek kaydetti.

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La Fioirata'nın tek golünü 58. dakikada Greco kaydetti.

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Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'da oynanacak.

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BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#RAMS Başakşehir
#La Fiorita
#UEFA Konferans Ligi
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