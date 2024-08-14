Real Madrid’de Atalanta maçı öncesi şok sakatlık: Yıldız futbolcu 6 hafta yok!

Real Madrid UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde Real Madrid’de şok sakatlık haberi geldi. Detaylar haberimizde.
Atalanta ile UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkacak olan Real Madrid'de antrenmanda şok sakatlık yaşandı.
Yıldız futbolcu Camavinga, Tchouameni ile girdiği mücadele sonucunda sakatlandı.
Oyuncusu hakkında açıklama yapan Real Madrid, yapılan tetkiklerin ardından Camavinga'nın sol dizindeki iç kollateral bağda burkulma tespit edildiğini belirtti.
Fransız oyuncunun tahmini olarak 6 ila 7 hafta arasında bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sakatlığın ardından milli yıldız Arda Güler’in ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Carlo Ancelotti’nin Arda’ya bu maçta görev vermesi bekleniyor.
Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid - Atalanta maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.
Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.