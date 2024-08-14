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Spor

Real Madrid’de Atalanta maçı öncesi şok sakatlık: Yıldız futbolcu 6 hafta yok!

16:35 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:39 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Real Madrid UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde Real Madrid’de şok sakatlık haberi geldi. Detaylar haberimizde.

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Atalanta ile UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkacak olan Real Madrid'de antrenmanda şok sakatlık yaşandı.


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Yıldız futbolcu Camavinga, Tchouameni ile girdiği mücadele sonucunda sakatlandı. 

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Oyuncusu hakkında açıklama yapan Real Madrid, yapılan tetkiklerin ardından Camavinga'nın sol dizindeki iç kollateral bağda burkulma tespit edildiğini belirtti.


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Fransız oyuncunun tahmini olarak 6 ila 7 hafta arasında bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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Sakatlığın ardından milli yıldız Arda Güler’in ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.


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Carlo Ancelotti’nin Arda’ya bu maçta görev vermesi bekleniyor.


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Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Real Madrid - Atalanta maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.


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Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Real Madrid
#Atalanta
#UEFA Süper Kupası
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