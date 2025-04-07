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Real Madrid’de Vinicius krizi patlak verdi: Ayrılık kapıda mı?

Real Madrid’de Vinicius krizi patlak verdi: Ayrılık kapıda mı?

16:147/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Vinicius Jr.’ın sahadaki agresif tutumları, Real Madrid’i karıştırırken, yönetim genç yıldızın satışını masaya yatırdı. Suudi Arabistan’dan gelen devasa teklifler, 24 yaşındaki Brezilyalı için ayrılık çanlarını çalıyor.

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Jr. için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


Fichajes'in haberine göre; Real Madrid’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vinicius Jr., son dönemde saha içi davranışları nedeniyle hem rakip taraftarların hem de kendi takım arkadaşlarının tepkisini çekmeye başladı.


Kulübün en önemli futbolcusu olmasına rağmen yönetim içerisindeki önemli isimler tarafından geleceği sorgulanmaya başladı. Yıldız oyuncunun son haftalarda rakiplerle ve hakemlerle yaşadığı tartışmalar, kulüp yönetiminde rahatsızlık yaratmış durumda.


Habere göre; İspanyol devi, her maçta gündeme gelen olumsuzlukların marka değerine zarar verdiğini düşünüyor. Bu nedenle yaz transfer döneminde sürpriz bir ayrılığın yaşanması ihtimali gündemde.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR


Suudi Arabistan cephesinde ise Vinicius için somut adımlar atılmaya başlandığı iddia edildi. Real Madrid’e ulaşabilecek astronomik teklifler, kulübü satış konusunda ikna edebileceği söylendi.


Henüz 24 yaşında olan Vinicius’un geleceği belirsizliğini korurken, Real Madrid’in “dokunulmaz” olarak görülen bu oyuncuyu gözden çıkarabileceği İspanyol basınında konuşulmaya başlandı.


Bu sezon 42 resmi maçta boy gösteren Brezilyalı futbolcu, 19 gol ve 13 asist yaptı.


#Vinicius Jr
#Real Madrid
#Suudi Arabistan

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