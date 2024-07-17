Real Madrid’den futbol dünyasına damga vuracak transfer operasyonu

2023-2024 sezonunu Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu ile tamamlayan Real Madrid, yaptığı transferlerle de zirveye oynuyor. Kylian Mbappe'yi kadrosuna katan Real Madrid, dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Transferi ise İspanyol basını duyurdu.

1 / 7 Sezonu Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu ile tamamlayan ardından son olarak Kylian Mbappe'yi kadrosuna katan Real Madrid için çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme düştü.



2 / 7 İspanyol basınından Fichajes.net'in iddiasına göre; Manchester City forması giyen Erling Haalan, Real Madrid'de forma giymek istiyor.

3 / 7 Carlo Ancelotti'nin ise Norveçli yıldızı; Vinicius Jr ve Kylian Mbappe ile birleştirerek muhteşem bir hücum üçlüsü oluşturmanın hayalini kurduğu öne sürüldü.

4 / 7 Haberde ayrıca Manchester City'nin 23 yaşındaki santrforun ayrılmak istediğinin farkında olduğu ve önemli bir maaş artışı içeren yeni bir sözleşme teklifi hazırlandığı aktarıldı.

5 / 7 Bu strateji, Haaland’ın kendini değerli hissetmesini ve City'nin tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefi doğrultusunda projeye bağlı kalmasını sağlamak amacını güdüyor.

6 / 7 Geçtiğimiz sezon Mavililer ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 1.95'lik forvet, takımına 38 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

