|
Spor

Real Madrid’den futbol dünyasına damga vuracak transfer operasyonu

10:40 - 17/07/2024 mercredi
Güncelleme: 10:41 - 17/07/2024 mercredi
Yeni Şafak

2023-2024 sezonunu Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu ile tamamlayan Real Madrid, yaptığı transferlerle de zirveye oynuyor. Kylian Mbappe'yi kadrosuna katan Real Madrid, dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Transferi ise İspanyol basını duyurdu.

1/ 7

Sezonu Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu ile tamamlayan ardından son olarak Kylian Mbappe'yi kadrosuna katan Real Madrid için çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme düştü.


2/ 7

İspanyol basınından Fichajes.net'in iddiasına göre; Manchester City forması giyen Erling Haalan, Real Madrid'de forma giymek istiyor.

3/ 7

Carlo Ancelotti'nin ise Norveçli yıldızı; Vinicius Jr ve Kylian Mbappe ile birleştirerek muhteşem bir hücum üçlüsü oluşturmanın hayalini kurduğu öne sürüldü.

4/ 7

Haberde ayrıca Manchester City'nin 23 yaşındaki santrforun ayrılmak istediğinin farkında olduğu ve önemli bir maaş artışı içeren yeni bir sözleşme teklifi hazırlandığı aktarıldı.

5/ 7

Bu strateji, Haaland’ın kendini değerli hissetmesini ve City'nin tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefi doğrultusunda projeye bağlı kalmasını sağlamak amacını güdüyor.

6/ 7

Geçtiğimiz sezon Mavililer ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 1.95'lik forvet, takımına 38 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


7/ 7

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 180 milyon euro.

#Real Madrid
#Erling Haaland
#Manchester City
#Kylian Mbappe
il y a 1 heure
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
24,73’LÜK ZAM HESAPLARDA: SGK 4A, 4B, 4C Temmuz 2024 maaş takvimi açıklandı!