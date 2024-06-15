Real Madrid'e Arda Güler'den sonra ikinci Türk

İspanyol basını, Real Madrid'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli futbolcumuzu izleyeceğini yazdı.
Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Real Madrid, bir Türk futbolcuyu daha gündemine aldı.
İspanyol devinin, ay-yıldızlı formayla EURO 2024'te boy gösterecek olan milli futbolcuyu izleyeceği öğrenildi.
DonDiaro'nun haberine göre, Real Madrid'in Real scout sorumlusu Juni Calafat, turnuva boyunca Semih Kılıçoy'u yakından gözlemleyecek.
Haberde, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un büyük gelecek vadettiği ve EURO 2024'te kendisini kanıtlayabileceği aktarıldı.
Real Madrid'in dışında Semih Kılıçsoy'un adı Manchester City ve Arsenal gibi büyük takımlarla da anılıyor.
Geride bıraktığımız sezonki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen 18 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 35 maçta 12 gol atıp 3 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.