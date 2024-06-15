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Spor

Real Madrid'e Arda Güler'den sonra ikinci Türk

14:39 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:56 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

İspanyol basını, Real Madrid'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli futbolcumuzu izleyeceğini yazdı.

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Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Real Madrid, bir Türk futbolcuyu daha gündemine aldı.

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İspanyol devinin, ay-yıldızlı formayla EURO 2024'te boy gösterecek olan milli futbolcuyu izleyeceği öğrenildi.

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DonDiaro'nun haberine göre, Real Madrid'in Real scout sorumlusu Juni Calafat, turnuva boyunca Semih Kılıçoy'u yakından gözlemleyecek.

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Haberde, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un büyük gelecek vadettiği ve EURO 2024'te kendisini kanıtlayabileceği aktarıldı.

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Real Madrid'in dışında Semih Kılıçsoy'un adı Manchester City ve Arsenal gibi büyük takımlarla da anılıyor.

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Geride bıraktığımız sezonki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen 18 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 35 maçta 12 gol atıp 3 asist kaydetti.

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Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Real Madrid
#Semih Kılısoy
#EURO 2024
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