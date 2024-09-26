Rıdvan Dilmen Galatasaray-PAOK maçının yıldızını seçti

"Teknik adamlar eleştiriye açık olmayabilir ama iç dünyasında bunlar hep vardır. Belli ki Okan Buruk, Young Boys maçından ders çıkarmış. Adımın Rıdvan olduğu kadar biliyorum ki 1-1 devam etseydi hemen çift forvete dönecekti. Onun yerine Kerem Demirbay hamlesi yaptı. Çok profesyonel ve hiç küskünlük yapmıyor. Hep kendini gösteriyor. Sonra da Michy Batshuayi'yi aldı. Bu değişikliği anlamadım."