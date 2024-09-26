Rıdvan Dilmen Galatasaray-PAOK maçının yıldızını seçti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. HTSpor ekranında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, maçın en iyi oyuncusunu seçti. İşte Galatasaray-PAOK maçı yorumları:
"Dört gün arayla bu kadar yüksek performans, Galatasaray'ın çok formda olduğunu gösteriyor."
"Okan Buruk, 'Ben sistemi bozmayacağım' dedi. Okan Buruk, alışıla gelmişin dışında bir davranış gerçekleştirdi. Geçen yıl Avrupa Kupaları, bu yılki Young Boys maçı dahil riski seven bir teknik adam, ilk kez 1-1'ken doğru bir şekilde 2. santraforu sokmak üzereyken hemen orta sahaya takviye yaptı."
"Galatasaray, sezona 6'da 6 ile başladı. Ezeli rakibini yendikten sonra bu kadar yüksek temposunu ve arzulu futbolunu gerçekten hiç beklemiyordum. PAOK da beklediğimizden iyi oynadı. Eğer bu maç berabere bitseydi çok yazık olurdu."
"Teknik adamlar eleştiriye açık olmayabilir ama iç dünyasında bunlar hep vardır. Belli ki Okan Buruk, Young Boys maçından ders çıkarmış. Adımın Rıdvan olduğu kadar biliyorum ki 1-1 devam etseydi hemen çift forvete dönecekti. Onun yerine Kerem Demirbay hamlesi yaptı. Çok profesyonel ve hiç küskünlük yapmıyor. Hep kendini gösteriyor. Sonra da Michy Batshuayi'yi aldı. Bu değişikliği anlamadım."
"Galatasaray'ın orta sahasında sanki Torreira (Gattuso), Kerem Demirbay (Pirlo), Gabriel Sara (Kaka) görevi gördü."
"Abdülkerim Bardakcı gecenin en iyisiydi."
"Ismail Jakobs'u çok beğendim. Victor Osimhen fizik ve tarz olarak iyi futbolcu ama Mauro Icardi de çok başka bir seviye."
"Eğer Galatasaray çift forvet oynayacaksa 4-4-2, 3-4-1-2, 4-3-2-1 ya da 3-5-2 formülüne gidecek. Ayrıca duran toplarda da çok etkili olmaya başladılar. Hafta sonu Kasımpaşa maçında 4-5 oyuncu rotasyona girecektir."
"Icardi için yakın arkadaşlarım şöyle bir şey anlatmışlardı; sürekli, 'Dzeko kaç gol attı? Kaçıncı golü oldu? Kaç tane sağ ayak, sol ayakla attı? 23 mü oldu? Kaç tane atmam lazım?' diye soruyormuş."
"Osimhen ve Batshuayi, Icardi'yi etkileyemedi. Bakambu zaten hiç etkilemedi. İkisi de çok büyük yetenekler, Osimhen yaş olarak da daha farklı oyuncu ama Icardi'ye haksızlık edemem, o büyük santrafor. Icardi'nin golü de bildiğin penaltı golü, yanına 'P' yazarım."