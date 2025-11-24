Rıdvan Dilmen gol kralı adayını açıkladı

Talisca'nın yeniden form ve motivasyon kazandığını vurgulayan Dilmen, "Silah her zaman silahtır. Talisca, topla 3. bölgeye geldiğin anda bir yerden çıkar. O, kuvvetsiz günlerini de geçmek üzere. Bir de şu var; mutsuz bir tipten, mutlu bir adama evrildi; hem de her maçta 11’de oynamayarak" dedi.