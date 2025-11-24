Rıdvan Dilmen gol kralı adayını açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin hücum hattı için yaptığı değerlendirmede, takımın iki önemli yıldızının sezon sonunda birlikte 40 gole ulaşabileceğini söyledi. Dilmen ayrıca sarı-lacivertli takımda Galatasaray derbisine mutlaka ilk 11’de çıkması gereken oyuncuyu da açıkladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tedesco'nun kafasındaki alternatifleri değerlendirirken Talisca’ya özel bir parantez açtı.
Dilmen, “Hocanın kafasında 'Talisca mı Duran mı?' sorusu var şimdi. Talisca bu ülkeye fazla bir oyuncu. Bence gol krallığının birinci adayıdır. Büyük maçlar büyük oyuncuyla kazanılır. En-Nesyri ve Talisca sezon sonuna kadar 40 gol yapar. Fenerbahçe'nin istediği skordan bağımsız bu" diye konuştu.
Talisca'nın yeniden form ve motivasyon kazandığını vurgulayan Dilmen, "Silah her zaman silahtır. Talisca, topla 3. bölgeye geldiğin anda bir yerden çıkar. O, kuvvetsiz günlerini de geçmek üzere. Bir de şu var; mutsuz bir tipten, mutlu bir adama evrildi; hem de her maçta 11’de oynamayarak" dedi.
Kulübün mali imkanlarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin satmazsa 9 milyon euro bütçesi var. Lewandowski haberleri falan hayal. Fenerbahçe'nin devre arasında yapması gereken 3 oyuncu yollayıp, 3 oyuncu almak” ifadelerini kullandı. Dilmen, kulübün gerçekçi bir strateji izlemesi gerektiğini belirtti.
Önümüzde hafta oynanacak Galatasaray maçına değinen Dilmen, "Ben her türlü Galatasaray derbisinde Talisca'yı oynatırım. İlk formayı ona veririm. Talisca santrfor olur. Acaba Asensio'yu sağa mı kaydırır diye düşünüyorum bir tek" diye konuştu.