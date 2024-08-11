Rıdvan Dilmen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye neden geldiğini anlattı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe yeni sezona galibiyetle başladı.
Sarı lacivertliler, Dzeko'nun attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Mücadele sonrasında TV100'de açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho hakkında konuştu.
Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Mourinho, takımın hızından rahatsız olduğunu söylüyordu"
"Bu sene takımın oyunuyla değil, oyuncuyla hızlanmak istediğini görüyoruz. Maximin hamlesi bunu gösteriyor."
"Mourinho, 4-2-3-1 seven bir teknik adam."
"Tek sorun; risk alacağı maçlarda Dzeko mu yoksa En-Neysri mi oynayacak?"
"Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. Taraftar bugün yolda giderken 'O sene bu sene' diyor."
"Bu yüzden de çok başarılı olmuş teknik direktörlerinden biri geldi. İlk dörtte diyebileceğimiz teknik adam geldi Fenerbahçe'ye."
"Teknik direktör değişiklikleri başarısızlıklardan sonra gelir. Fenerbahçe kupa almadı ama İsmail Kartal asla enkaz bırakmadı."
"Mourinho'nun da Roma'dan sonra böyle aç bir kulübe, Fenerbahçe'ye ihtiyacı vardı. Onu gördüğü için de zaten hangi başkan olursa olsun geleyim dedi."