Rıdvan Dilmen’den Başakşehir maçı sonrası şampiyonluk yorumu

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında orta saha kurgusu içinse şunları söyledi, “Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam.”







