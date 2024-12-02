Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Berke Özer iddiası! "Sezon bittiğinde..."

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in performansını överken çarpıcı bir iddiada bulundu.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı HT Spor'da değerlendirdi. Dilmen'in Berke Özer sözleri geceye damga vurdu.
Berke Özer'in performansına övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, "Maçın skoru Galatasaray 2-2 Berke Özer" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray bir takımın bir maçta girebileceği kadar net pozisyonlara girdi" diyen Rıdvan Dilmen, eksiklere rağmen Eyüpspor'un bu baskıdan 2-2 ile çıkmasının hüner olduğunu aktardı.
Berke Özer'in maçın kahramanı olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, 24 yaşındaki kalecinin sezon bittikten sonra da birkaç yıl daha konuşulacağını iddia etti.
Dilmen'in ifadeleri şöyle:
"Futbol böyle bir oyundur. Bir kahraman yaratırsınız her maçta. Ama hücumda ama savunmada. Bazen de bazı kaleciler bazı maçlarla anılırlar. Sezon bittiğinde bundan sonra birkaç yıl daha hep Berke Özer konuşulacak çünkü bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz."
Eyüpspor'un sıkı markaj yapmayan bir takım olduğunu söyleyen Dilmen, "Bu kadar pozisyona girmesinin ve rahat oynamasının sebebi de bu. Tabii bugün kaleciyi ayrı bir yere koyuyoruz" dedi.