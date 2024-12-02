Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Berke Özer iddiası! "Sezon bittiğinde..."

Dilmen'in ifadeleri şöyle:





"Futbol böyle bir oyundur. Bir kahraman yaratırsınız her maçta. Ama hücumda ama savunmada. Bazen de bazı kaleciler bazı maçlarla anılırlar. Sezon bittiğinde bundan sonra birkaç yıl daha hep Berke Özer konuşulacak çünkü bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz."