Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray uyarısı: Okan Hoca kusura bakmasın

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın tek farkla kazandığı maçların çok olduğunu belirterek dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Rıdvan Dilmen'in Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası HT Spor'daki değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
"13-14 maçı tek farkla kazandılar"
"Galatasaray uzun süredir ilk kez Fenerbahçe'den sonra sahaya çıktı. İyi oyundan çok, skor önemlidir bazı teknik adamlar için. İlginç bir istatistik söyleyeyim; Galatasaray kazandığı 18 maçın 13-14 tanesini tek farkla kazandı. bu yıl sürekli skora endeksli oynamaya başladılar."
"Lemina..."
"Galatasaray, Morata da geldikten sonra artık ön tarafı kapattı. Özellikle sert maçlarda örneğin Fenerbahçe maçı, Tottenham'la eşleşirse ya da AZ deplasmanı da olabilir, Lemina gibi eklemeyle kendisini daha az yıpratacak bir kadro da kurabilir."
"Okan Hoca kusura bakmasın"
"Yılbaşındaki arada Galatasaray'ın aşırı iyi dinlendiklerini ve iyi antrenman geçirmediklerini görebiliyorum. Okan Hoca kusura bakmasın, takım iyi çalışmamış."
"Maçın en iyisi"
"Osimhen diye bir karakter gelmiş, bugün 75 milyonu vermeye hazır bir sürü takım vardır. Gaziantep deplasmanında son dakika golü arıyor hala. Maçın en iyisiydi. Gol mü attı? Hayır ama her topa koşan bir performansı var."
"Bir anda yakalanabilirsiniz"
"Tek farklı skor da önemli dediğimiz 7. ve 8. maçı. Bu önemlidir ama en kritik yerde bir anda 1-1'e yakalanabilirsiniz. Tamamı vasat oynayan bir takım, Osimhen dışında."
"Gol atmasa da attırır"
"Morata çok tecrübeli, zamanla göreceğiz bunu. Avrupa Şampiyonu da olsa, önemli takımlarda oynasa da çok gol atan bir oyuncu değildir. Gol atmasa da attırır. Takıma katkısı büyük oyuncudur."
"Antrenör olsam bunu eleştirmem"
"Futbolda fair-play ile ilgili her şey konuşulur. Ancak hoca ve oyuncuların bir programı vardır. Ben haftaya Adana Demirspor ile oynuyorum diye düşünüp, sınırda olan futbolcular için de bundan daha iyi bir fırsat yoktur. Eminim ki Muslera bilerek isteyerek cezalı duruma düştü. Barış Alper'in ayağı kaydı evet sarı kart ama istem dışı gördü. Ben bir antrenör olsam bunu eleştirmem."