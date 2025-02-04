Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray uyarısı: Okan Hoca kusura bakmasın

"Antrenör olsam bunu eleştirmem"





"Futbolda fair-play ile ilgili her şey konuşulur. Ancak hoca ve oyuncuların bir programı vardır. Ben haftaya Adana Demirspor ile oynuyorum diye düşünüp, sınırda olan futbolcular için de bundan daha iyi bir fırsat yoktur. Eminim ki Muslera bilerek isteyerek cezalı duruma düştü. Barış Alper'in ayağı kaydı evet sarı kart ama istem dışı gördü. Ben bir antrenör olsam bunu eleştirmem."