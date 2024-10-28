Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: İsmail hocayla devam etsek...

Mourinho'nun ligi çözmeye başladığının altını çizen Dilmen, "Samsun'da ya da Göztepe maçında daha kompakt oyunu tercih ediyordu. Şimdi o da Türkiye gerçeğiyle yüzleşti ve de tecrübeli bir teknik adam tabii ki daha iyi kararını Trabzonspor maçında göreceğiz. Bugün de hem Dzeko'yu hem En-Nesyri'yi kaybetmemek adına sahaya öyle çıktı" ifadelerini kullandı.