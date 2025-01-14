Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Fenerbahçe'nin iki ihtiyacını açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan iki şeyi açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı.
Karşılaşma sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Jose Mourinho'nun açık futbola yönelik tercihler yaptığını gördük. Bir hücum oyuncusu olarak en çok sevdiğim kadrolar vardı sahada."
"Çok kolay geçilen orta sahalar, savunma zaafları. Jose Mourinho artık maçlara risk alarak çıkmak zorunda."
"İki haftadır Fenerbahçe sahaya 11 puan gerideyken çıkıyor. Fenerbahçe'nin bundan dolayı mental olarak biraz gevşediğini düşünüyorum."
"Ligin ikinci yarısında kimse ilk yarıdaki Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı da beklemesin."
"Fenerbahçe'nin motivasyonunu artırması için 2 şeye ihtiyacı var."
"Galatasaray'ın puan kaybı ve sahada yer alacak yeni yüzler."
"Fenerbahçe'nin bugün gördüğümüz savunmasından isimler ikinci yarıda oynamaz. Yeni gelen 2 stoper oynayacaktır."
"Fenerbahçe diyelim ki Talisca'yı aldı. Çift santrfor için 4-3-3 oynayamazsın. Kenar oyuncusu olmaz bu düzende."
"4-4-2 oynayabilir ama orada da Talisca gelirse ona yer yok."