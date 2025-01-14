Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde olay tahmin: 'Benim futbol bilgim bunu söylüyor'

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde önemli bir iddia da bulundu. Dilmen, 'Benim futbol bilgim bunu söylüyor' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.
İki takımın kazanmasıyla birlikte aradaki 8 puanlık fark devam etti.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesinde futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den önemli bir açıklama geldi.
Dilmen şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına kadar kaç puan alacağını izleyicilere bırakıyorum."
"Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına çıktığında puanının 55 veya 57 puan ile çıkacağını düşünüyorum."
"Ki eğer böyle olmazsa şampiyon olamayacaklarını da biliyorlar. Benim futbol bilgim bunu söylüyor."