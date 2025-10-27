Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: Futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur

"Attığı golden bağımsız söylüyorum sahanın tartışmasız en iyi oyuncusu Gabriel Sara. Benim için çok önemli bir oyuncu. Tam bir 8 numara, 10 ve 6 numara da oynar ki hoca hepsini oynatıyor. Ben 'Niye Brezilya Milli Takımı'na gitmiyor?' diyordum ama sakatlandı ve sonra 1 ay ara verdi. Sonra çok garip bir şekilde bir düşüş oldu. Hatta sezona da çok iyi başlamadı."