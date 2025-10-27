Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: Futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur

Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, maçın oyuncusunu açıkladı. Dilmen ayrıca sarı-kırmızılı futbolcularla ilgili dikkati çeken bir iddiada bulundu.
Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Göztepe maçıyla ilgili Sports Digitale'de yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Okan Buruk'ta büyük sürprizler olmuyor, hatta küçük sürprizler de olmuyor. Bugün herhalde ligimizde medyanın hiç yanılmadığı takım Galatasaray'dır. 'Böyle çıkar' dediler, böyle çıktı. Savunmayı ve ön tarafı Bodo maçından sonra bozmadı, sadece zaruretten Torreira’yı değiştirmek zorunda kaldı."
"Fenerbahçe’ye 'Tadic’le, Dzeko’yla nasıl şampiyon olmaz?' diyorsunuz ama diğer taraftan, uzaydan başka bir adam geliyor Osimhen diye. Hakikaten dünya futbolunda çok özel bir hedef santrfor."
"Galatasaray 10 haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray Türkiye’de oynadığı 21 maçta sadece 1 kez berabere kalmış, diğer maçlarını kazanmış. Bunu sadece kadro veya stat kalitesiyle ölçemeyiz. Burada hoca kalitesi de var."
"O kadar güç farkı oldu ki Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Galatasaray’ı yakalayamıyor. Bugün maçı izliyorsunuz, 'Acaba Göztepe Galatasaray’a rakip olabilir mi?' diyorsunuz. Tabii ki Göztepe’nin 10 kişi kalması da önemli ancak belli bir yerden sonra Galatasaray’ın yetinmeyip baskıya devam etmesi ve bunu Avrupa’da maça çıktıktan 3,5 gün sonra yapması bence değerli."
"Attığı golden bağımsız söylüyorum sahanın tartışmasız en iyi oyuncusu Gabriel Sara. Benim için çok önemli bir oyuncu. Tam bir 8 numara, 10 ve 6 numara da oynar ki hoca hepsini oynatıyor. Ben 'Niye Brezilya Milli Takımı'na gitmiyor?' diyordum ama sakatlandı ve sonra 1 ay ara verdi. Sonra çok garip bir şekilde bir düşüş oldu. Hatta sezona da çok iyi başlamadı."
"Galatasaray diğer kulüplerin yapmadığını yapıyor. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe. Galatasaray maçlara maç maç bakıyor. Hiç abartmıyorum; Osimhen’e, Torreira’ya, Sanchez’e sorsanız 'İki hafta sonra kimle oynuyorsunuz?' diye, futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur. Maç maç konsantre olup çıkıyorlar."
"Icardi saygı göstermek zorunda çünkü önünde şu anda sağlıklı ve formda bir Osimhen var. Bir de futbolun gerçekleri var. Avrupa arenasında, güçlü maçlarda şu andaki fizik kapasitesiyle sıkıntı yaşayabilir. Büyük bir sakatlık geçirdi o yüzden yüzde 5, yüzde 10'luk artışlar olacaktır. Daha zamana ihtiyacı olduğunu Icardi de bilmeli. Önemli olan bu süreçte onun daha fazla çalışması."