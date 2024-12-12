Rıdvan Dilmen'den Jose Mourinho ve yönetime flaş çağrı: 'Onu alırsan Fenerbahçe şampiyonluğa oynar'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olduğu mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho ve yönetime çağrıda bulunan Dilmen, 'Onu alırsan Fenerbahçe şampiyonluğa oynar' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrasında HT Spor'da mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, hem yönetime hem de Mourinho'ya çağrıda bulundu.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun birlikte yaptığı büyük hatalar camiayı derinden sarsmıştır."
"En büyük sorun, birinci bölgeden ikinci bölgeye geçememen. Bu oyuncularla da geçme şansın hiç yok."
"Geçen senenin yıldızı İrfan Can Kahveci bu sezon yok adam. Peki yönetici demez mi "Ya hocam tamam da bu İrfan Can niye yok? Siz mutlaka izlediniz de sırf Konya maçını mı izlediniz bizim" diye.
"Yönetim de "Oynat" demeyecektir ama istişarelerin muhakkak halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lig için geç kalmadan söylüyorum bunu."
"Devre arasında eksikleri giderecek transferler lazım."
"Kesinlikle bir stoper, sağ ayaklı sekiz numara almasının şart olduğunu düşünüyorum."
"Bir oyuncu daha var onu da alırsa şampiyonluk yarışında iddialı olur."
"Tavsiye edeyim; İrfan Can Kahveci."
"Onu alsın Fenerbahçe şampiyonluğa oynar."