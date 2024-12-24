Rıdvan Dilmen’den Mourinho yorumu: ‘Büyük ihtimalle şampiyon yapacak’

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ve teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak teknik direktörü de açıkladı. İşte detaylar.
Rıdvan Dilmen, HT Spor'da gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yle ilgili de konuşan Dilmen'in Mourinho ve Fenerbahçe sözleri dikkat çekti.
Jose Mourinho'nun geleceğine dair konuşan Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik adamın takımda tutulmasını belirtti.
Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç "Mourinho gidecek" falan demem, hiç mevzusunu yapmam" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin Mourinho'ya yardımcı olması gerektiğinin altını çizen Rıdvan Dilmen, "Bu hoca, Aykut Kocaman ve İsmail Kartalgillerden" dedi.
Rıdvan Dilmen, Mourinho'nun takımda kalması halinde gelecek sezon Fenerbahçe'yi büyük ihtimalle şampiyon yapacağını söyledi.
Ünlü yorumcu, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" şeklinde konuştu.
Mourinho'nun eksiklerine değinen Rıdvan Dilmen, "Eksikleri var. O da şu; Edirne'den bu tarafı bilmiyor arkadaş. Jose Mourinho'ya yüzde 1 milyon sabretmeli Fenerbahçe.
Mourinho'yu getirirken hemen şampiyon olmak için getirdiler ama bu tür teknik adamlar sabır isteyen teknik adamlar" sözlerini sarf etti.