Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk sözleri: En doğru yaptığı şey...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi değerlendirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da değindi. Dilmen, genç teknik adamla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi değerlendirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da değindi. Dilmen, genç teknik adamla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Birlikte oynadıkları futbolculuk dönemleri: "Ben Cemil abi ile büyüdüm. Çocukluğumda Cemil Cemil diye top sürüyordum. İnsanlar çocuklarına bizim isimlerimizi koyuyordu."
4-3'lük Galatasaray maçı: "3-0 gerideyiz ve soyunma odasına gidiyoruz. Tribünler 'Fener' diye bağırıyordu. Demek ki güveniyorlar bize diyorduk."
"Fenerbahçe'de birliktelik olmazsa olmazımız. Samandıra'dan sorumlu yönetici kim? Merak ediyorum. Acun'un iletişimi, bilgileri iyi insan. Hafta sonu Hull City maçındaydı ne yapacağız şimdi? Fenerbahçe'de çalışmak fedakarlık ister."
"Mourinho, Samsunspor maçı öncesinde açıklamasında hafta boyunca Samsunspor'a nasıl hazırlandıklarını anlattı. Okan Buruk'u da dinledim. Antalyaspor öncesi açıklamasında; 'Biz çok iyi durumdayız' dedi. Okan Buruk'un bence en doğru yaptığı şey ligimizi yalamış yutmuş olmasıdır."
"Acun veya bu işle ilgilenen kimse Mourinho'ya bu ülkeyi anlatmalı. Mourinho 20 senedir bu ülkede yaşamıyor. Dışarıdan çok önce içeride Fenerbahçe'nin durumu çözmesi lazım. Ben sorunun dışarıda değil, içeride olduğunu görüyorum."
"Dzeko formda da değil, En Nesyri niye hala oynamıyor anlamış değilim. Tuhaf bir durum var. Arkasında beklediğin oyuncu Dzeko'ysa burada bir tuhaflık var. Dzeko'nun kariyerine ve yeteneklerine saygı duyarak söylüyorum."
"Jose Mourinho da akıllı bir insan. Sadece para için gelmedi. Fenerbahçe'nin başarıya açlığını gördü. Buradaki boşluğu gördü."
"Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu. Şu anda sorunun ne olduğunu kulübün bulması lazım. O hoca geldi, bu hoca gittiyle olmaz. Mesele bu değil."