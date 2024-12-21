Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası: Puan verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'yu dikkat çeken ifadelerle eleştirdi. Dilmen ayrıca şampiyonluk puanını da verdi. HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Büyük kulüpler çok koptuğu zaman teknik direktör değişikliği fayda getirmez, örnek Beşiktaş. Galatasaray çok puan topluyor, muhteşem oynuyor. Fenerbahçe de özellikle geçtiğimiz yıl iyi kadro yaptı, hocanın da iyi yönetimiyle 99 puanla 2. oldu. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ismi büyük bir ağırlık taşıyor. Mourinho, Fenerbahçe'ye ne verdi?"
"Türkiye'de antrenör takımı bir tane var, o da Okan Buruk'un takımı. 3 yedikleri maçta 4 atıyor."
"Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman, bu oyunu oynamaya hakkı yok. Teknik direktörün de böyle bir oyun oynatmaya asla hakkı yok."
"Jose Mourinho'nun bir oyuncu kadrosu var. Bazı oyuncu bazı yerlerde oynayamaz. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim ilk hafta Haziran'da gelen teknik direktörüm, 15 lig 6-7 Avrupa maçında hala kısır oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiştir."
"Geçen yıla dönelim, hemen hemen bu kadro tek kale maç yapıyordu. Bu sene 88-90 puanı gören şampiyon olur. Mourinho, mağlubiyetleri Türkiye'de normal sanıyor."
"Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum ben taraftarın sevdiğini de biliyorum. Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Ancak böyle yapabilirdi. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. Geçen hafta Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi Fred'i yanına çekti. Çift santrfora döndüğü zaman bunu istiyorum Mourinho'dan. Jose Mourinho'ya ve tüm teknik direktörlere saygım var ama bir teknik direktör takım geçen seneki formatta ne oynamış bakar. Fenerbahçe 99 puan topladı ve geçen sene görevini yaptı."
"Amrabat'ı stoperlerin arasına sokunda 3'lü gibi oluyor ve Fred tek kalıyor. Fred tavşan gibi kalıyor orada. Dünyanın en iyi 8'ini getirin yapamaz, Fred bu sene kayboldu. Fenerbahçe, Amrabat'ın oyun kurmasıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Amrabat'ı veya İsmail Yüksek'i tek başına 4-1-4-1'le oynatırsa şampiyonluk yarışında olur."
"Athletic Bilbao maçı koptuktan sonra istifa sesleri milattır diye düşündüm. O istifa sesleri ne getirdi? Bu seslerden sonra seyirciye hak verildi ve sonra Aziz Yıldırım'la buluşuldu. Fenerbahçe taraftarı her gün maça geliyor. Hakaret olmadığı sürece istifa sesleri dünyanın en doğal şeyi."
"Mourinho dedi ki ,'Matematik sizin kaçıncı olacağınızı belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız". Mourinho oyuncularından pragmatik olmalarını bekliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Teknik Direktörü 16. haftada bunu söyleyemez! Bir teknik direktör bu cümlenin sonunu kullanmamalı."