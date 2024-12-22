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Roma'dan son dakika Dybala açıklaması! Galatasaray...

Roma'dan son dakika Dybala açıklaması! Galatasaray...

14:3522/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
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Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken sarı-kırmızılıların listesinin başında Arjantinli yıldız Paulo Dybala yer alıyor. Oyuncunun kulübü Roma'dan, konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

İtalya Serie A'da Roma, bugün sahasında Parma'yı konuk etti.

NTV Spor'un aktardığına göre karşılaşma öncesinde DAZN'a konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dybala'yla ilgili soruya Ghisolfi, "Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok." dedi.

Florent Ghisolfi ayrıca, "Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Bugün oynuyor ve harika bir maç çıkarmasını umuyorum. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım." ifadelerini kullandı.

Dybala, Parma maçına ilk 11'de başladı.

#Roma
#Galatasaray
#Transfer

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